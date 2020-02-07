Абэ принял приглашение посетить Москву на 75-летие Победы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял приглашение посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник.

Торжественный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 9 мая. Кремль направил множество приглашений главам разных стран. Лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Египта, Кубы, Сербии, Франции, Чехии и Казахстана уже приняли предложение Москвы и выразили желание принять участие в праздновании Дня Победы.

Приглашение на мероприятие также получили президент США Дональд Трамп, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, премьер-министр Великобритании, руководители стран СНГ и ШОС и европейские лидеры.

Ранее Путин подписал указ о выплатах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно указу, все ветераны РФ получат единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей, труженики тыла получат по 50 тысяч рублей.