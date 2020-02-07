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Готовится законопроект, который позволит получить гражданство РФ без отказа от другого

Готовится законопроект, который позволит получить гражданство РФ без отказа от другого

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13:08   7 Февраля 2020
Россия

Готовится законопроект, который позволит получить гражданство РФ без отказа от другого

Готовится законопроект, который позволит получить гражданство РФ без отказа от другого

Рабочая группа по реализации Концепции государственной миграционной политики завершает подготовку законопроекта по упрощению получения гражданства России. Об этом сообщает «Ъ».

Информацию о готовящихся изменениях подтвердили в Кремле, где отметили, что поправки многократно обсуждались на различных заседаниях.

«С учетом действующего уведомительного механизма подтверждения отказа от иностранного гражданства предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка», — передает сообщение кремлевской пресс-службы «Ъ».

Раньше для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации, кандидат обязан был отказаться от предыдущего гражданства. Однако, по мнению многих политиков и общественных деятелей, именно этот пункт закона «О гражданстве Российской Федерации» и отталкивает многих иностранцев, не желающих терять связи с другой страной.

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Автор: Галина Кандинская
#гражданство рф

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