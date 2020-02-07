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13:06   7 Февраля 2020
Россия

Первое заседание общественного совета Минспорта РФ провели при Матыцине

Первое заседание общественного совета Минспорта РФ провели при Матыцине

Первое заседание общественного совета при Минспорта РФ после назначения на пост министра спорта Олега Матыцина провели в пятницу, 7 февраля, в Москве. Матыцина назначили министром в конце января, поэтому он вошел в состав нового правительства​​​.

«Со многими из вас мы уже знакомы, и теперь продолжим сотрудничество на новом уровне», — такими словами министр приветствовал собравшихся. 

По его мнению, главная задача — приблизить программы министерства к жизни и направить на реальные результаты. Естественно, самое главное — результат. Россияне должны видеть не только стратегию и программы, но и понимать, для чего ведомство это делает.

«Мы все умеем громко говорить, но надо научиться еще и слушать. Для этого и существует общественный совет, чтобы мы могли слушать», — резюмировал Матыцин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #минспорта рф

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