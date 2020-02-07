Первое заседание общественного совета Минспорта РФ провели при Матыцине

Первое заседание общественного совета при Минспорта РФ после назначения на пост министра спорта Олега Матыцина провели в пятницу, 7 февраля, в Москве. Матыцина назначили министром в конце января, поэтому он вошел в состав нового правительства​​​.

«Со многими из вас мы уже знакомы, и теперь продолжим сотрудничество на новом уровне», — такими словами министр приветствовал собравшихся.

По его мнению, главная задача — приблизить программы министерства к жизни и направить на реальные результаты. Естественно, самое главное — результат. Россияне должны видеть не только стратегию и программы, но и понимать, для чего ведомство это делает.