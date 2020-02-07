Путин и Абэ встретятся в мае

Саммит лидеров РФ и Японии может состояться 8 или 10 мая, сообщило японское агентство Киодо.

На встрече президент РФ Владимир Путин обсудит с японским премьер-министром Синдзо Абэ двустороннее сотрудничество. 7 февраля на Общенациональном митинге за возвращение северных территорий (так в Японии называют Южные Курилы) Абэ заявил о необходимости заключить взаимовыгодный мирный договор с Россией.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источник сообщило, что японский премьер-министр принял приглашение посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы.