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 Абэ принял приглашение посетить Москву на 75-летие Победы

Абэ принял приглашение посетить Москву на 75-летие Победы
Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

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 Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране

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12:54   7 Февраля 2020
Россия

Путин и Абэ встретятся в мае

Путин и Абэ встретятся в мае

Саммит лидеров РФ и Японии может состояться 8 или 10 мая, сообщило японское агентство Киодо.

На встрече президент РФ Владимир Путин обсудит с японским премьер-министром Синдзо Абэ двустороннее сотрудничество. 7 февраля на Общенациональном митинге за возвращение северных территорий (так в Японии называют Южные Курилы) Абэ заявил о необходимости заключить взаимовыгодный мирный договор с Россией.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источник сообщило, что японский премьер-министр принял приглашение посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #япония #саммит #абэ

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