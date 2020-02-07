ВВС Израиля могли повторить трагедию с самолетом над Тегераном

Специалист по ПРО Олег Пономаренко уверен, что действия ВВС Израиля в Сирии могли повторить трагедию под Тегераном. По словам эксперта, Израиль вполне мог тщательно проработать и подготовить эту провокацию.

Как отмечает аналитик, ВВС Израиля действительно могли рассчитать точное время и обстоятельства появления самолета Cham Wings. При этом нельзя утверждать, что Израиль хотел гибели людей, так как мы не знаем, как готовилась операция, говорит Пономаренко.

«Если поставить себя на место планировщика — все будет зависеть от целей и задач и циничности тех, кто ее готовил. К сожалению, приходится признавать, что такие вещи возможны. Не будем называть конкретные организации — но любой военный планировщик обращает внимание на такие вещи, и подобное планирование, конечно, возможно», — цитирует Олега Пономаренко Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам эксперта, профессионалам несложно собрать нужную информацию и подстроиться к изменениям в графике. Пономаренко говорит, что в этом вопросе важно планирование и поставленные задачи, а также поступление оперативной информации.

«Не следует считать, что это целенаправленная провокация — насколько мы видим из сообщения Минобороны, удар действительно был нанесен, и нанесен по конкретным целям», — говорит эксперт.

Аналитик также уверен, что нельзя исключать тот факт, что удары по Дамаску были скоординированы по времени, но для того, чтобы усложнить работу сирийской обороны, а не затем, чтобы подставить гражданский самолет.

Ранее генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в авиаударе по пригородам Дамаска участвовали четыре истребителя F-16 ВВС Израиля. Они запустили восемь ракет класса «воздух-земля», не заходя в воздушное пространство Сирии, находясь при этом над территорией южного Ливана. Гражданский самолет Cham Wings со 172 пассажирами на борту летел из иракского города Наджаф в международный аэропорт Дамаска.

Оповещение о ракетном ударе со стороны Израиля поступило за шесть минут до первых взрывов на земле, когда самолет снизился до двух с половиной километров и начал заход на посадку. Пилоты немедленно развернули лайнер на 180 градусов и начали набор высоты и скорости. Отойдя на 110 километров от аэропорта, борт повернул на север и направился на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим». Спасти людей удалось благодаря оперативной работе наземных служб, которые вовремя вмешались и предотвратили трагедию.