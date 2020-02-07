Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

Оператор магистрального нефтепровода на территории Белоруссии — «Гомельтранснефть Дружба» — отремонтировал ремонту две нефтеперекачивающие станции. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил представитель белорусской компании.

По его словам, ремонтные работы начали 3 февраля в рамках реконструкции технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций «Кобрин» и «Туров». Отремонтировали технологические перемычки, заменили участок нефтепровода и тройника перед задвижкой №1А НПС «Туров».

«Новый участок нефтепровода подключили, заполнили нефтью и ввели в эксплуатацию», — резюмировали в «Гомельтранснефть Дружба».

Ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов «Унеча – Мозырь» и «Мозырь – Брест», которые выявили по результатам внутритрубной диагностики, продолжается.