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12:48   7 Февраля 2020
Россия

Начальник УФСИН по Северной Осетии Емельянов задержан за растрату

Начальник УФСИН по Северной Осетии Емельянов задержан за растрату

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан за растрату, сообщили в пресс-службе ФСИН России.

«Шестого февраля в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ задержан начальник УФСИН России по республике Северная Осетия-Алания Емельянов Юрий Геннадьевич», — сказано в тексте сообщения.

Часть четвертая статьи 160 УК РФ предполагает обвинение в присвоении или растрате, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере. Участвовать в уголовном деле будет ФСИН России.

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Автор: Галина Кандинская
#фсин #уфсин

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