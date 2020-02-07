Начальник УФСИН по Северной Осетии Емельянов задержан за растрату

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан за растрату, сообщили в пресс-службе ФСИН России.

«Шестого февраля в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ задержан начальник УФСИН России по республике Северная Осетия-Алания Емельянов Юрий Геннадьевич», — сказано в тексте сообщения.

Часть четвертая статьи 160 УК РФ предполагает обвинение в присвоении или растрате, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере. Участвовать в уголовном деле будет ФСИН России.