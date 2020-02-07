США развернули новый этап информационной войны против РФ и Венесуэлы

Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской прокомментировал предложение США ввести санкции против «Роснефти». Его слова передает интернет-издание Nation News в пятницу, 7 февраля.

По словам Лидовского, для России не стала новостью идея Вашингтона ввести санкции против «Роснефти», потому что она к этому привыкла. Он назвал такое поведение очередным элементом войны против нашей страны, а Венесуэла выступает здесь лишь в качестве повода.

«Для нас ситуация привычная, и я не думаю, что это станет для нас большой трагедией. Это абсолютно бессмысленная вещь, которая плодит недоверие и разрушает мировую экономику. Они так делают хуже только себе такими мерами», — заметил эксперт.

Собеседник издания подчеркнул, что Москва продолжит работать в выбранном направлении, оказывая поддержку законной и легитимной власти президента Николаса Мадуро. Он отметил, что санкции рано или поздно уйдут в прошлое. США при этом ведут очередную инфокампанию против России и Венесуэлы, однако никто уже не воспринимает ее всерьез, резюмирован он.