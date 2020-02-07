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12:17   7 Февраля 2020
Россия

Минэкономразвития заявило, что годовая инфляция может составить 2,4 процента

Минэкономразвития заявило, что годовая инфляция может составить 2,4 процента

Российское министерство экономического развития заявило, что годовая инфляция может составить 2,3 — 2,4 процента. Это связано с тем, что инфляция в текущем месяце ожидается на уровне 0,3 — 0,4 процента. 

В ведомстве отметили, что в первом полугодии ожидают замедления инфляции до 2,2 процента. 

Накануне Росстат сообщил, что инфляция в России в январе 2020 года составила 0,4 процента, именно на столько выросли потребительские цены по сравнению с декабрем 2019 года. В ведомстве заявили, что цены на продовольственные товары выросли на 0,7 процента, на непродовольственные товары и услуги — на 0,2 процента.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #минэкономразвития #инфляция

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