Минэкономразвития заявило, что годовая инфляция может составить 2,4 процента

Российское министерство экономического развития заявило, что годовая инфляция может составить 2,3 — 2,4 процента. Это связано с тем, что инфляция в текущем месяце ожидается на уровне 0,3 — 0,4 процента.

В ведомстве отметили, что в первом полугодии ожидают замедления инфляции до 2,2 процента.

Накануне Росстат сообщил, что инфляция в России в январе 2020 года составила 0,4 процента, именно на столько выросли потребительские цены по сравнению с декабрем 2019 года. В ведомстве заявили, что цены на продовольственные товары выросли на 0,7 процента, на непродовольственные товары и услуги — на 0,2 процента.