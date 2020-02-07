Охлобыстин: В обществе хорошим тоном считается не быть патриотом

Режиссёр, актёр и бывший священник Иван Охлобыстин признался, что в современном обществе быть патриотом считается плохим тоном, а людей, которые любят свою страну и поддерживают действующую власть считают корыстными или психически больными.

«Сейчас в обществе, кстати, хорошим тоном считается не быть патриотом. И это ведь кем-то навязанная программа, интонация, навязанная усилиями средств массовой информации. Термин "патриот" ассоциируется с психически нестабильными людьми, с финансово заинтересованными, на уровне личного обогащения», – поделился мнением Охлобыстин в интервью с «Царьградом».

По мнению бывшего священника, в России присутствует некая сила, которая выступает против церкви и продвигает в обществе идеи о том, что быть патриотом – плохо.

Ранее Охлобыстин заявил, что каждый народ уникален и нужно сохранять российские менталитет и культуру.