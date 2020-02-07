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12:23   7 Февраля 2020
Россия

ФАС зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски

ФАС зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба РФ зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски в январе 2020 года почти во всех российских регионах. Ведомство готово применить очень жесткие наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны как производителей, так и оптовиков. 

Об этом сообщил в пятницу, 7 февраля, сообщил замруководителя ФАС Андрей Цариковский. По его словам, антимонопольное ведомство совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения проверило цены на медицинские маски в регионах.

«Повышение розничных цен в январе текущего года было зафиксировано практически всюду»,  — добавил Цариковский.

Цены на медицинские маски подняли не только аптеки. Аналогичную ситуацию зафиксировали и в оптовом звене. ФАС применит все меры антимонопольного реагирования, в том числе и очень жесткие наказания за картель.

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Автор: Анатолий Кубарев
#цены #фас #общество #маски

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