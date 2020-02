ФАС зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба РФ зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски в январе 2020 года почти во всех российских регионах. Ведомство готово применить очень жесткие наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны как производителей, так и оптовиков.

Об этом сообщил в пятницу, 7 февраля, сообщил замруководителя ФАС Андрей Цариковский. По его словам, антимонопольное ведомство совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения проверило цены на медицинские маски в регионах.

Цены на медицинские маски подняли не только аптеки. Аналогичную ситуацию зафиксировали и в оптовом звене. ФАС применит все меры антимонопольного реагирования, в том числе и очень жесткие наказания за картель.

WHO is working with partners to help more countries to diagnose #2019nCoV. This improves surveillance and the ability to track the spread of disease. WHO Situation Report 6 February 2020 https://t.co/pDolPkQvrD pic.twitter.com/PI3UPy9lTD