Украина запретила въезд в страну российским актерам за повторную попытку пересечь границу

Украина запретила въезд в страну двум российским актерам за повторную попытку пересечь границу.

6 февраля несколько россиян хотели въехать на Украину через украинско-молдавскую границу на гастроли.

«Однако выяснилось, что двое из россиян незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где принимали участие в съемках фильма. Пограничники отказали им во въезде в Украину и проставили запрет въезда в нашу страну сроком на три года», — говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что ранее этим россиянам вынесли временный запрет на въезд в страну и за его нарушение запрета срок увеличится до 10 лет. Еще двое из прибывших не смогли обосновать цель визита на Украину, поэтому пограничная служба не пропустила их в страну. Остальным четырем прибывшими запретили въезд на Украину на три года в соответствии с законом «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Сообщается, что актеры-нарушители играют в комедии «Идеальный свидетель», которая поставлена по пьесе председателя Гильдии драматургов Петербурга Валентина Красногорова.