Москвичам пообещали хорошую погоду для лыжных прогулок в выходные

Погода на выходных в Москве подойдет для лыжных прогулок. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает в пятницу «Интерфакс».

По словам синоптика, на выходных в столице и области ожидается мороз, солнце и существенный наст. Он также отметил, что вчерашний день стал самым холодным за зиму, а следующие будут еще холоднее.

«На выходных без осадков, переменная облачность, солнышко. Хорошая погода для лыжных прогулок: в Москве высота снежного покрова 8-9 см, по области — до 14 см. Наст хороший», — сказал он.

Вильфанд добавил, что оттепель в регионе ожидается к концу воскресенья.