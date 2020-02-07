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12:14   7 Февраля 2020
Россия

Москвичам пообещали хорошую погоду для лыжных прогулок в выходные

Москвичам пообещали хорошую погоду для лыжных прогулок в выходные

Погода на выходных в Москве подойдет для лыжных прогулок. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает в пятницу «Интерфакс». 

По словам синоптика, на выходных в столице и области ожидается мороз, солнце и существенный наст. Он также отметил, что вчерашний день стал самым холодным за зиму, а следующие будут еще холоднее. 

«На выходных без осадков, переменная облачность, солнышко. Хорошая погода для лыжных прогулок: в Москве высота снежного покрова 8-9 см, по области — до 14 см. Наст хороший», — сказал он. 

Вильфанд добавил, что оттепель в регионе ожидается к концу воскресенья. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #погода в москве

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