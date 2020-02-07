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 Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране

Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране
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11:51   7 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране

Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране

Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране. Об этом на селекторном совещании представители ведомства сообщили в пятницу, 7 февраля. 

Отмечается, что в аптеках страны наблюдается дефицит масок. В частности, ряд руководителей аптечных сетей подтвердил, что спрос на медицинские маски вырос за последние недели в 15 раз, поэтому их не хватает. 

«Мы обращались к поставщикам, но у них маски тоже закончились. Ни один поставщик не может обеспечить такой спрос. Дело в том, что большинство масок поставляется и из Китая, на это необходимо много времени», — цитирует коммерческого директора аптечной сети «Аптека доброго дня» Андрея Паниматченко «Интерфакс-Украина».

Некоторые аптеки на Украине не зафиксировали дефицита масок в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Также отмечается, что из-за аномально теплой зимы люди стали меньше болеть и покупать лекарства от простуды. Некоторые аптеки готовы привезти маски под заказ, но срок ожидания не уточняется. 

Всемирная организация здравоохранения не раз сообщала, что маски не нужно носить людям без симптомов респираторного заболевания.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #здравоохранение #маски #минздрав украины

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