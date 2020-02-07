Регионам поручили максимально содействовать Минтрансу РФ по нацпроектам
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил губернаторам максимально содействовать министерству транспорта в реализации национальных проектов. Об этом заместитель председателя Правительства РФ заявил на селекторном совещании.
По его словам, в рамках реализации плана развития магистральной инфраструктуры в ближайшее время нужно запустить мегапланы. Регионам нужно содействовать Минтрансу РФ в решении проблем, особенно связанных с градостроительной документацией, с изъятием, если это необходимо, с переносом сетей.
«Потому что мы начинаем проектировать дороги, а потом строить не можем годами — оказывается, что там то суды, то сети невынесенные, а потом деньги в нацпроекте остаются неосвоенными из года в год», — объяснил Хуснуллин к региональным властям.
Регионы будут получать субсидии на производство масличных культур. Утверждены правила предоставления таких субсидий https://t.co/8paiqr5LRF— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) February 6, 2020