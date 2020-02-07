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11:58   7 Февраля 2020
Россия

Регионам поручили максимально содействовать Минтрансу РФ по нацпроектам

Регионам поручили максимально содействовать Минтрансу РФ по нацпроектам

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил губернаторам максимально содействовать министерству транспорта в реализации национальных проектов. Об этом заместитель председателя Правительства РФ заявил на селекторном совещании​​​.

По его словам, в рамках реализации плана развития магистральной инфраструктуры в ближайшее время нужно запустить мегапланы. Регионам нужно содействовать Минтрансу РФ в решении проблем, особенно связанных с градостроительной документацией, с изъятием, если это необходимо, с переносом сетей.

«Потому что мы начинаем проектировать дороги, а потом строить не можем годами  — оказывается, что там то суды, то сети невынесенные, а потом деньги в нацпроекте остаются неосвоенными из года в год»,  — объяснил Хуснуллин к региональным властям.

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Автор: Анатолий Кубарев
#минтранс #хуснуллин #регионы #нацпроекты

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