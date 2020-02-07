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 Член Бундестага ФРГ призвал ЕС «четче» реагировать на угрозы США «Северному потоку — 2»

Член Бундестага ФРГ призвал ЕС «четче» реагировать на угрозы США «Северному потоку — 2»
12:18   7 Февраля 2020
Весь мир

Член Бундестага ФРГ призвал ЕС «четче» реагировать на угрозы США «Северному потоку — 2»

Член Бундестага ФРГ призвал ЕС «четче» реагировать на угрозы США «Северному потоку — 2»

Председатель комитета по экономике и энергетике бундестага, представитель фракции «Левых» Клаус Эрнст заявил, что Евросоюзу следует «четче» реагировать на санкции США в отношении «Северного потока  — 2». Об этом сообщает RT «на русском».

«Американцы действуют вне положений международного права, накладывая санкции экстерриториального характера. Евросоюз должен реагировать четче», — заявил Эрнст.

Он добавил, что американцы не должны диктовать Европе энергетическую политику и подчеркнул, что газопровод будет достроен и введен в эксплуатацию.

«Я думаю, что у России есть такие возможности, хоть это потребует больше времени и будет дороже. Я думаю, что это будет сделано», — заключил политик.

«Северный поток — 2» строится как магистральный газопровод, который соединит Россию и Германию и будет проложен через Балтийское море. Трубопровод затронет исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии, Швеции.

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Автор: Галина Кандинская
#северный поток - 2

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