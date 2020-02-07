Посол РФ в Китае рассказал, как эвакуировали россиян в Тюмень

Эвакуация россиян из закрытого на карантин горда Ухань провинции Хубэй потребовала значительных усилий. О мерах, принятых РФ, рассказал российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.

Посол сообщил, что для эвакуации Россия арендовала автобусы у китайцев, выстраивала маршруты и графики так, чтобы доставить россиян ровно ко времени готовности самолета и им не пришлось сидеть в аэропорту и волноваться.

«Если на территории Уханя, который сам по себе размером с Москву, люди все-таки живут компактно, скажем, студенты в общежитиях, то в провинции Хубэй многие жили на расстоянии 400–500 километров, один автобус у нас за день проехал 840 километров, он ехал и собирал людей по городам», — пояснил он.

Кроме того, нужно было поддерживать связь не только с автопарком, но и с эвакуируемыми людьми.

«У каждого автобуса в течение этих двух дней был свой оператор, зачастую он сутки не спал, потому что эпопея эта длилась долго. Первые автобусы в самые дальние пункты выехали рано утром в понедельник 3 числа, задача была доставить к вечеру 4 февраля, и с этой задачей справились, по пути не потеряли ни одного человека», – сообщил Денисов.

По словам Денисова, двум сотрудникам посольства, которое добровольно помогали эвакуации, придется пройти двухнедельный карантин, на территории посольства, для них подготовили отдельное здание.

5 февраля два российских самолета доставили в тюменский санаторий из провинции Хубэй 144 человека для прохождения двухнедельного карантина.128 человек из прибывших – россияне и 16 – граждане СНГ. Ни одного случая заражения коронавирусом среди эвакуированных не выявили.

По данным на 7 февраля в 24 странам мира зафиксировано более 31 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами пневмонии стали 618 человек, 817 выздоровели.