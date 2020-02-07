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11:48   7 Февраля 2020
Россия

Эксперты Роскачества рассказали, как спасти детей от игровой зависимости

Эксперты Роскачества рассказали, как спасти детей от игровой зависимости

Эксперты Роскачества дали советы родителям, как уберечь детей от игровой зависимости. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Специалисты ведомства напомнили, что чрезмерное увлечение компьютерными играми может плохо сказаться на здоровье ребенка.

Родителям рекомендуется оформлять на детей отдельную банковскую карту, чтобы иметь возможность следить за его расходами на игры. 

Кроме этого, напоминают они, ребенку нельзя играть в компьютерные игры более двух часов в день.

Избавиться от зависимости помогут игры, развивающие навыки логики, чтения и счета. Эксперты также предложили в качестве альтернативы кружки и секции, либо киберспорт.

Отмечается, что если перечисленные рекомендации не принесли результатов, ребенка необходимо отвести к психологу. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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