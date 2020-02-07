Хуснуллина неприятно удивила зарплата строителей в регионах
Возникли вопросы с ценообразованием. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По его словам, по ряду регионов цены не соответствуют действительности, в частности это касается заработных плат строителей.
«Не может быть в регионах зарплата 18–20 тысяч. За такие деньги никто в регион не приедет и строить не будет», — считает Марат Хуснуллин.
Бывают ситуации, когда стоимость работ сознательно занижается, чтобы получить финансирование, а затем начинается экономия, продолжил премьер Правительства РФ. В итоге — плохое качество и сорванные сроки. Те регионы, где цены не соответствуют действительности, должны отправить соответствующие заявки в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Михаил Мишустин провел заседание правительства. В повестке – проект нового КоАП, поправки в законопроект о жилье для военнослужащих и поддержка малого и среднего бизнеса https://t.co/6Xz6R1JR7I pic.twitter.com/2zbEESMIHJ— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) February 6, 2020