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11:40   7 Февраля 2020
Россия

Хуснуллина неприятно удивила зарплата строителей в регионах

Хуснуллина неприятно удивила зарплата строителей в регионах

Возникли вопросы с ценообразованием​​​. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По его словам, по ряду регионов цены не соответствуют действительности, в частности это касается заработных плат строителей.

«Не может быть в регионах зарплата 18–20 тысяч. За такие деньги никто в регион не приедет и строить не будет», — считает Марат Хуснуллин.

Бывают ситуации, когда стоимость работ сознательно занижается, чтобы получить финансирование, а затем начинается экономия, продолжил премьер Правительства РФ. В итоге — плохое качество и сорванные сроки. Те регионы, где цены не соответствуют действительности, должны отправить соответствующие заявки в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#правительство #зарплата #хуснуллин #строители

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