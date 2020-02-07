Хуснуллина неприятно удивила зарплата строителей в регионах

Возникли вопросы с ценообразованием​​​. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По его словам, по ряду регионов цены не соответствуют действительности, в частности это касается заработных плат строителей.

«Не может быть в регионах зарплата 18–20 тысяч. За такие деньги никто в регион не приедет и строить не будет», — считает Марат Хуснуллин.

Бывают ситуации, когда стоимость работ сознательно занижается, чтобы получить финансирование, а затем начинается экономия, продолжил премьер Правительства РФ. В итоге — плохое качество и сорванные сроки. Те регионы, где цены не соответствуют действительности, должны отправить соответствующие заявки в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.