Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Готовится законопроект, который позволит получить гражданство РФ без отказа от другого

Готовится законопроект, который позволит получить гражданство РФ без отказа от другого

 Абэ принял приглашение посетить Москву на 75-летие Победы

Абэ принял приглашение посетить Москву на 75-летие Победы
Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

 Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране

Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране
ВВС Израиля могли повторить трагедию с самолетом над Тегераном

ВВС Израиля могли повторить трагедию с самолетом над Тегераном

 Член Бундестага ФРГ призвал ЕС «четче» реагировать на угрозы США «Северному потоку — 2»

Член Бундестага ФРГ призвал ЕС «четче» реагировать на угрозы США «Северному потоку — 2»
Готовится законопроект, который позволит получить гражданство РФ без отказа от другого

Готовится законопроект, который позволит получить гражданство РФ без отказа от другого

 Абэ принял приглашение посетить Москву на 75-летие Победы

Абэ принял приглашение посетить Москву на 75-летие Победы
Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

 Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране

Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране
ВВС Израиля могли повторить трагедию с самолетом над Тегераном

ВВС Израиля могли повторить трагедию с самолетом над Тегераном

 Член Бундестага ФРГ призвал ЕС «четче» реагировать на угрозы США «Северному потоку — 2»

Член Бундестага ФРГ призвал ЕС «четче» реагировать на угрозы США «Северному потоку — 2»
11:47   7 Февраля 2020
Россия

Конфликтолог Иванов назвал ошибки, допущенные Францией во время массовых протестов

Конфликтолог Иванов назвал ошибки, допущенные Францией во время массовых протестов

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов предложил властям России наладить диалог с народом и вместе бороться с незаконными акциями. По мнению эксперта, это поможет устранить много проблем.

Ранее МИД России вновь опубликовал предупреждение для граждан РФ, которые находятся во Франции и могут стать жертвами протеста «желтых жилетов», который намечен в Париже на субботу, 8 февраля. У митингующих нет явных лидеров, а курируют их через соцсети и интернет. 

Иванов говорит, что с одной стороны умеренный конфликт помогает обществу осуществлять эффективный гражданский контроль деятельности власти. Но с другой — конфликт может перейти в другую стадию, когда стороны уже не слышат друг друга. 

«Государству нужно применять другие методы: выстраивать определенные переговорные процедуры и организовывать некие площадки для решения, обсуждения или предотвращения конфликтов», — цитирует конфликтолога ФБА «Экономика сегодня»

Конфликтолог Иванов назвал ошибки, допущенные Францией во время массовых протестов

Эксперт говорит, что люди во Франции вышли на улицы потому, что перестали доверять консервативным институтам и парламентской системе в целом, а также всем политическим партиям страны. По мнению Иванова, власти допустили большую ошибку, хотя им нужно было изначально подумать о причинах и придумать процедуры, позволяющих предупредить создание таких митингов и беспорядков, когда полиция разгоняет людей водометами и использует слезоточивый газ. 

«Украина, например, уже показала, как власти не нужно взаимодействовать с обществом и как не надо делать то, что может спровоцировать народное недовольство. Отношения государственных деятелей с активными гражданами – это дорога с двусторонним движением, которое организовано правилами. Их нужно соблюдать всем участникам», – говорит Олег Иванов.

По мнению конфликтолога, нужно не только усилить ответственность за несанкционированные митинги, но и предоставлять возможность народу высказывать свое мнение, даже если оппозиция не системная и неконструктивная. 

«Нужно учиться думать и оценивать, как каждое действие отзовется в обществе. Только таким путем можно снизить социальные протесты и напряженность», – подытожил эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #акция протеста #несогласованный митинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...