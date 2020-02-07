Конфликтолог Иванов назвал ошибки, допущенные Францией во время массовых протестов

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов предложил властям России наладить диалог с народом и вместе бороться с незаконными акциями. По мнению эксперта, это поможет устранить много проблем.

Ранее МИД России вновь опубликовал предупреждение для граждан РФ, которые находятся во Франции и могут стать жертвами протеста «желтых жилетов», который намечен в Париже на субботу, 8 февраля. У митингующих нет явных лидеров, а курируют их через соцсети и интернет.

Иванов говорит, что с одной стороны умеренный конфликт помогает обществу осуществлять эффективный гражданский контроль деятельности власти. Но с другой — конфликт может перейти в другую стадию, когда стороны уже не слышат друг друга.

«Государству нужно применять другие методы: выстраивать определенные переговорные процедуры и организовывать некие площадки для решения, обсуждения или предотвращения конфликтов», — цитирует конфликтолога ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт говорит, что люди во Франции вышли на улицы потому, что перестали доверять консервативным институтам и парламентской системе в целом, а также всем политическим партиям страны. По мнению Иванова, власти допустили большую ошибку, хотя им нужно было изначально подумать о причинах и придумать процедуры, позволяющих предупредить создание таких митингов и беспорядков, когда полиция разгоняет людей водометами и использует слезоточивый газ.

«Украина, например, уже показала, как власти не нужно взаимодействовать с обществом и как не надо делать то, что может спровоцировать народное недовольство. Отношения государственных деятелей с активными гражданами – это дорога с двусторонним движением, которое организовано правилами. Их нужно соблюдать всем участникам», – говорит Олег Иванов.

По мнению конфликтолога, нужно не только усилить ответственность за несанкционированные митинги, но и предоставлять возможность народу высказывать свое мнение, даже если оппозиция не системная и неконструктивная.