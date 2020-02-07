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11:44   7 Февраля 2020
Весь мир

Британия вышла из ЕС и намерена снять ряд пошлин с России и других стран

Британия вышла из ЕС и намерена снять ряд пошлин с России и других стран

В Соединенном Королевстве 6 февраля заявили о намерениях снять ряд ограничений с товаров из России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Китая и других стран. Повышенные пошлины будут сняты со следующих российских товаров: с алюминиевой фольги, ферросилиция, стальных или металлических цельнотянутых труб и их соединительных частей, мочевины и частично нитрата аммония. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении, распространенном Министерством внешней торговли Соединенного Королевства сказано, что перемены в области торговых контрмер происходят в связи с выходом страны из Евросоюза.

Напомним, что 31 января 2020 года стало последним днем для Великобритании в составе ЕС. Теперь до 31 декабря 2020 года продлится переходный период, в рамках которого Великобритания и 27 стран, оставшихся в составе Евросоюза будут жить обычной жизнью, чтобы последствия Brexit не были слишком резкими. За эти 11 месяцев партнеры должны решить, как будут взаимодействовать в новом режиме и, возможно, договориться о свободной торговле.

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Автор: Галина Кандинская
#ес #великобритания #brexit

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