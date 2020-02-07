Санаторий в Екатеринбурге принял первых граждан Китая для карантина

Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге начал принимать первых граждан Китая для карантинного наблюдения.

Создание карантинной зоны на базе санатория началось в прошлый четверг. Как передал корреспондент агентства «Интерфакс-Урал», в медучреждение приехали два автобуса с людьми, все они в масках. На входе в санаторий стоят два охранника, внутрь никого не пускают. Никакого оцепления и усиленной охраны нет. Прибывшие будут находиться на карантине две недели.

Ранее, 5 февраля, санаторий в Тюмени принял на карантин 144 человека из Уханя. Зараженных среди прибывших нет. Эвакуированные рассказали об условиях содержания в санатории.

Уже более двух недель 12 миллионов жителей китайского Уханя находятся в изоляции от внешнего мира из-за вспышки коронавируса. По данным на 7 февраля, более 31 тысячи человек заражены коронавирусом, 638 заразившихся скончались.