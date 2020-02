Персонал и китайцев в санатории под Тюменью изолировали от внешнего мира

Персонал санатория «Градостроитель» под Тюменью, где разместили людей, эвакуированных из Китая из-за коронавируса, на две недели изолировали от контактов с внешним миром. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

По ее словам, сотрудники санатория работаю там добровольно. Ранее в Тюмень прибыли два самолета с китайцами. Людей доставили на карантин в санаторий «Градостроитель».

Светлана Иванова добавила, что звучали опасения о переносе коронавируса. Этого не случится, потому что медицинский центр находится на расстоянии около двух километров от ближайших жилых домов.

Также санаторий окружен сосновым бором и туда не допускают посторонних, поэтому для местных жителей «никакой опасности эвакуированные из КНР сограждане не представляют».

