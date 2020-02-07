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11:23   7 Февраля 2020
Россия

Персонал и китайцев в санатории под Тюменью изолировали от внешнего мира

Персонал и китайцев в санатории под Тюменью изолировали от внешнего мира

Персонал санатория «Градостроитель» под Тюменью, где разместили людей, эвакуированных из Китая из-за коронавируса, на две недели изолировали от контактов с внешним миром. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

По ее словам, сотрудники санатория работаю там добровольно. Ранее в Тюмень прибыли два самолета с  китайцами. Людей доставили на карантин в санаторий «Градостроитель». 

Светлана Иванова добавила, что звучали опасения о переносе коронавируса. Этого не случится, потому что медицинский центр находится на расстоянии около двух километров от ближайших жилых домов.

Также санаторий окружен сосновым бором и туда не допускают посторонних, поэтому для местных жителей «никакой опасности эвакуированные из КНР сограждане не представляют».

«Важно понимать, что все находящиеся сейчас в «Градостроителе» сотрудники работают там добровольно», —  подчеркнула глава Тюменского района.

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Автор: Анатолий Кубарев
#китай #тюмень #санаторий #коронавирус

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