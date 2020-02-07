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11:16   7 Февраля 2020
Россия

Роспотребнадзор сообщил, что в России не выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил, что в России не выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Роспотребнадзор в пятницу, 7 февраля, сообщил, что на территории России количество заболевших осталось прежним — два человека.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Заболевания протекают в легкой клинической форме. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — сказано в сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.

Напомним, что вспышка коронавируса началась в конце декабря в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Уже более двух недель 12 миллионов его жителей находятся в изоляции от внешнего мира. По данным на 7 февраля, болеют коронавирусом уже более 31 тысячи человек, 638 заразившихся скончались.

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Автор: Галина Кандинская
#коронавирус

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