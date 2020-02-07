Врач-диетолог Пунцева раскрыла пользу и вред семечек

Врач-диетолог Тамара Пунцева заявила, что употребление сушеных семян подсолнечника может быть как полезным, так и вредным. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik в пятницу, 7 февраля.

По словам диетолога, в семечках содержится витамин E, который защищает клетки организма от старения. Он также улучшает кожу, ногти и волосы. Кроме этого, употребление семечек может оказать положительное влияние на костную ткань, ведь в них содержится медь.

Однако специалист призвала не забывать, что семечки очень калорийны. Так, в 100 граммах сырых семечек содержится примерно 600 килокалорий, а в жареных — 700. Поэтому людям, имеющим проблемы с лишним весом, следует употреблять этот продукт в небольшом количестве.

Также семечки не рекомендуется употреблять при остром панкреатите и болезни Вильсона-Коновалова, которая приводит к нарушению обмена меди и медьсодержащих белков в организме, отметила Пунцева.