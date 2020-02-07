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11:12   7 Февраля 2020
Весь мир

Глава Минобороны Эстонии посоветовал своему президенту не ездить на 9 мая в Москву

Глава Минобороны Эстонии посоветовал своему президенту не ездить на 9 мая в Москву

Глава Минобороны Эстонии Юри Луйк посоветовал своему президенту Керсти Кальюлайд не ездить в Москву на парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади. Заявление главы военного ведомства опубликовала местная газета Sakala.

Луйк напомнил, что МИД РФ делал заявления, касающиеся преемственности истории Эстонии, пакта Молотова-Риббентропа, Польши и Чехии. По словам главы министерства обороны Эстонии, если президент страны поедет в Москву на 9 мая, будет дан «неверный сигнал». 

«В таком контексте пребывание почетным гостем дает совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику», — заявил глава эстонского ведомства. 

Также Юри Луйк отметил, что пока не прояснена ситуация с возможной поездкой президента РФ Владимира Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов в Эстонию летом 2020 года. Ранее канцелярия президента Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что пока официального приглашения на парад Победы в Москву не поступало. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #эстония #политика #парад победы #75-летие победы

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