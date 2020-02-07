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11:11   7 Февраля 2020
Весь мир

Пекин расследует факт возможного игнорирования властями Хубэя пневмонии на раннем этапе

Пекин расследует факт возможного игнорирования властями Хубэя пневмонии на раннем этапе

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины расследует факт возможного игнорирования властями Хубэя пневмонии на раннем этапе, сообщается на сайте ведомства.

«Центральное правительство решило направить в Хубэй и город Ухань инспекционную группу, которая проведет всестороннее расследование, касающееся доктора Ли Вэньляна», — говорится в кратком заявлении.

Вэньлян был первым в составе бригады из восьми медиков, которые столкнулись с ранее неизвестным типом коронавируса. Он предупредил людей в социальных сетях о смертельно опасном вирусе и его сообщение быстро распространилось по сети интернет. Однако позднее его вызвали в полицию и обвинили в намеренном распространении ложной информации.

По данным на 7 февраля в 24 странам мира зафиксировано 22 112 случаев заражения коронавирусом. Жертвами пневмонии стали 618 человек, 817 выздоровели.

 

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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