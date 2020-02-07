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11:04   7 Февраля 2020
Россия

Исполняющего обязанности министра транспорта Чувашии уволили

Исполняющего обязанности министра транспорта Чувашии уволили

Врио главы Чуваши Олег Николаев уволил исполняющего обязанности министра транспорта республики Александра Николаева. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте главы республики в пятницу, 7 февраля. 

«Освободить Николаева Александра Михайловича от исполнения обязанностей заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики — министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики», — говорится в собщении.

Отмечается, что должность временно исполняющего обязанности главы регионального Минтранса займет замглавы ведомства Сергей Яхтин.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение уволить губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Глава государства отметил, что если чиновник не уважает людей, ему следует покинуть это место работы, найдя себе другое применение.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #чувашия

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