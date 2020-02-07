Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отчиталось о проверках российских спортсменов на допинг в январе 2020 года. По данным ведомства, в первом месяце наступившего года тестированию чаще остальных подверглись представители легкой атлетики.

Так, среди легкоатлетов специалисты РУСАДА проверили 202 спортсмена из РФ. На втором месте — тяжелоатлеты, в январе 2020 года проверили 50 представителей этого олимпийского вида спорта. Кроме того, проверку прошли 34 лыжника, 32 гребца на каноэ и байдарках, 29 биатлонистов, 26 велосипедистов и 23 пловца.

РУСАДА сообщает, что в первый месяц года проверено 678 спортсменов, из них 16 человек прошли допинг-тестирование два раза. О результатах не сообщается.