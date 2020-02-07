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10:49   7 Февраля 2020
Россия

Экстренное предупреждение объявили в Сочи

Экстренное предупреждение объявили в Сочи

Власти Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы сильного налипания мокрого снега в предгорьях и подъема воды в реках. Об этом стало известно в пятницу.

Отмечается, что в четверг вечером в Сочи резко похолодало, при этом сильные дожди в горной и предгорной зонах начали сменяться снегопадами. 

«В ближайшие три часа и сохранением до конца суток в предгорьях и низких горах ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. На реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в курортном городе ожидаются заморозки в выходные дни. Спасатели попросили местных жителей и гостей города проявлять бдительность и быть осторожными.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сочи #общество #экстренное предупреждение

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