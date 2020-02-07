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 Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии
11:13   7 Февраля 2020
Весь мир

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии

Пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны сообщает о кораблекрушении, которое произошло поблизости от полуострова Юминда минувшей ночью.

Как отмечается, затонул российский рыболовный траулер, экипаж с которого – семь человек – удалось спасти.

«Сигнал бедствия с судна поступил в четверг в 23.40 (00.40 по московскому времени) в 15 милях к северу от полуострова Юминда. Он был передан по радио вместе с координатами. У траулера вышло из строя рулевое управление, а две секции наполнились водой. Судно легло в дрейф, через некоторое время на борту было потеряно электропитание», — сообщили в ведомстве.

Эстонский Центр морской охраны, совместно с финскими коллегами, организовал спасательную операцию, сообщив о терпящем бедствие траулере, другим судам, находящимся поблизости.

Первым на помощь россиянам прибыл танкер под флагом Либерии, который обнаружил на воде спасательный плот с экипажем траулера. Двое пострадавших были отправлены на вертолете в больницу Хельсинки, остальные пять членов экипажа были доставлены для проверки в Северо-Эстонскую региональную больницу в Таллине.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #эстония #финляндия #кораблекрушение #траулер #рыбаки #бедствие

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