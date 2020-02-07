Украинские боты Навального запугивают россиян эпидемией коронавируса в Тюмени

Фейки о якобы распространившемся в России эпидемии коронавируса в интернете при помощи своей «фабрики ботов» распространяет блогер Алексей Навальный.

Об этом в четверг сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), ссылаясь на telegram-канал «Лесонавал» и приводя слова члена Общественной палаты Ильи Ремесло, который рассказал на своей странице в Facebook о том, что ложную информацию о распространении коронавируса в Тюмени, где на карантине находятся эвакуированные из китайского Уханя россияне, вбрасывают украинские боты.

Напомним, по последней официальной информации, в мире зафиксировано свыше 28 тысяч случаев заболевания людей новым типом коронавируса 2019-nCoV. Подавляющее большинство случаев заражения произошло в Китае. В России зафиксировано всего два таких случая и оба раза заболели туристы из КНР.

Россияне, которых вспышка пневмонии нового типа застала в Китае, были эвакуированы в Тюмень, где они проведут некоторое время на карантине.

Оперативно принятые российскими медиками превентивные меры по недопущению распространения заболевания не помешали заинтересованным лицам организовать целую кампанию по распространению вбросов и провокационных материалов в СМИ и социальных сетях.

Как рассказал член ОП России Илья Ремесло, спекуляции на тему «эпидемии» начались сразу же после того, как стало известно, где именно в России будет организован карантин.

Вспышка пневмонии нового типа и эвакуация оттуда россиян были использованы некоторыми структурами, чтобы посеять панику в обществе. С этой целью они использовали крупные украинские СМИ, а также российские Telegram-каналы. И группы в социальной сети «ВКонтакте».

Люди, представляясь друзьями или родственниками пострадавших, вбрасывают ложные сообщения о том, что в России нет лекарств от пневмонии нового типа, и призывают всех срочно бежать из города, а лучше из страны.

Как отметил Ремесло, часть вбросов «украинские боты» тиражируют с опорой на ресурсы, которые поддерживают Навального. При этом он провел расследование, в ходе которого предположил, что блогер мог использовать для этого собственную «ботоферму».

Установить связь фабрики ботов с Навальным удалось через паблик команды скандального блогера в Тюмени. Сообщество опубликовало сообщение о том, что из областной больницы якобы было отпущено по домам несколько пациентов с «температурой под 40». Также сообщалось, что именно в это отделение больницы была доставлена заболевшая коронавирусом студентка из КНР. Затем региональные телеграм-чаты Навального начали публиковать вбросы о массовых вспышках пневмонии нового типа в Тюмени. Пользователь по имени Олег Игнатьев разместил несколько однотипных сообщений о том, что трое его знакомых «слегли с температурой под 40». Местом проживания Игнатьева в его анкете указан украинский город Львов.

Таким же образом, отмечает Ремесло, боты действовали в соцсети «ВКонтакте». У всех, кто рассказывает «правдивые» истории о заболевших знакомых, в анкетах указано, что они живут на Украине.

Как отмечает Telegram-канал «Лесонавал», Навальный использует украинских ботов, чтобы посеять среди россиян панику и дискредитировать при этом власти.