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10:23   7 Февраля 2020
Россия

Делегация РФ вылетела на переговоры Путина и Лукашенко с задержкой из-за снежного бурана

Делегация РФ вылетела на переговоры Путина и Лукашенко с задержкой из-за снежного бурана

Правительственная делегация РФ и журналисты кремлевского пула вылетели в Сочи на переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко с задержкой на два часа.

Самолет Специального летного отряда «Россия» должен был покинуть Внуково в 8:00 утра, но смог вылететь только в 10:00. Причиной стал сильный снежный буран и боковой ветер. Когда погода улучшилась, лайнер смог совершить вылет. 

На борту самолета среди членов делегации вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак, а также первый замминистра экономического развития Михаил Бабич. 

Делегация РФ вылетела на переговоры Путина и Лукашенко с задержкой из-за снежного бурана

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко намечены на пятницу, 7 февраля, на 12:00 по московскому времени. Среди основных тем — российско-белорусское сотрудничество, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Ранее белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко прилетел в Сочи накануне вечером. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #переговоры #политика #сочи #лукашенко

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