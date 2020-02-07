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10:27   7 Февраля 2020
Россия

Samsung объяснил блокировку телевизоров у россиян

Samsung объяснил блокировку телевизоров у россиян

Компания Samsung объяснила блокировку некоторых телевизоров. По их словам, она связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя компании.

Так, в компании отметили, что надпись на экранах ТВ «This TV is not fully functionаl in this region» указывает, что телевизор был изготовлен для другого региона и может не соответствовать техническим требованиям региона фактического нахождения. 

«В этой связи, производитель не может гарантировать доступность всех функций в cтране проживания пользователя», — сообщили ТАСС в компании. 

В Samsung рекомендуют покупать продукцию только в официальных магазинах, чтобы пользоваться всеми функциями приобретенной техники и поддержкой производителя. 

Ранее россияне пожаловались на неполадки в работе телевизоров Samsung. Так, после их запуска телевизор не дает доступа к некоторым функциям. Инцидент прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он раскритиковал компанию и обвинил ее в грабеже россиян.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #samsung #блокировка

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