Samsung объяснил блокировку телевизоров у россиян

Компания Samsung объяснила блокировку некоторых телевизоров. По их словам, она связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя компании.

Так, в компании отметили, что надпись на экранах ТВ «This TV is not fully functionаl in this region» указывает, что телевизор был изготовлен для другого региона и может не соответствовать техническим требованиям региона фактического нахождения.

«В этой связи, производитель не может гарантировать доступность всех функций в cтране проживания пользователя», — сообщили ТАСС в компании.

В Samsung рекомендуют покупать продукцию только в официальных магазинах, чтобы пользоваться всеми функциями приобретенной техники и поддержкой производителя.

Ранее россияне пожаловались на неполадки в работе телевизоров Samsung. Так, после их запуска телевизор не дает доступа к некоторым функциям. Инцидент прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он раскритиковал компанию и обвинил ее в грабеже россиян.