Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Документ размещен на сайте Кремля.

Согласно указу российского лидера, единовременную выплату получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. Выплаты коснутся граждан РФ, а также россиян, которые проживают на территории Литвы, Латвии и Эстонии и которые относятся к вышеперечисленным категориям.

В документе указано, что выплаты составят 75 тысяч рублей, их произведут в апреле и мае 2020 года.