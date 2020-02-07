Си Цзиньпин раскрыл детали телефонных переговоров с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По словам Цзиньпина, Китай надеется, что США будут выполнять достигнутые договоренности по торговле.

Китайский лидер напомнил, что недавно Пекин и Вашингтон подписали первую фазу торгового соглашения, выгодного обеим сторонам. По словам Цзиньпина, подписание документа говорит о том, что стороны смогут найти решение по любому вопросу путем диалога и консультаций, несмотря на некоторые разногласия.

Также в ходе переговоров Си Цзиньпин выразил надежду, что США «будут добросовестно выполнять достигнутые договоренности, придерживаться общего тона координации, сотрудничества и стабильности, а также способствовать развитию отношений Китая и США в верном направлении в 2020 году».

В середине января 2020 года Пекин и Вашингтон подписали первую часть торгового соглашения, согласно которому Вашингтон сохраняет размер пошлины на уровне 25 процентов на товары из Китая, а КНР закупит у Соединенных Штатов промышленных товаров на 75 миллиардов долларов.