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9:50   7 Февраля 2020
Весь мир

Си Цзиньпин раскрыл детали телефонных переговоров с Трампом

Си Цзиньпин раскрыл детали телефонных переговоров с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По словам Цзиньпина, Китай надеется, что США будут выполнять достигнутые договоренности по торговле.

Китайский лидер напомнил, что недавно Пекин и Вашингтон подписали первую фазу торгового соглашения, выгодного обеим сторонам. По словам Цзиньпина, подписание документа говорит о том, что стороны смогут найти решение по любому вопросу путем диалога и консультаций, несмотря на некоторые разногласия. 

Си Цзиньпин раскрыл детали телефонных переговоров с Трампом

Также в ходе переговоров Си Цзиньпин выразил надежду, что США «будут добросовестно выполнять достигнутые договоренности, придерживаться общего тона координации, сотрудничества и стабильности, а также способствовать развитию отношений Китая и США в верном направлении в 2020 году».

В середине января 2020 года Пекин и Вашингтон подписали первую часть торгового соглашения, согласно которому Вашингтон сохраняет размер пошлины на уровне 25 процентов на товары из Китая, а КНР закупит у Соединенных Штатов промышленных товаров на 75 миллиардов долларов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #си цзиньпин #политика #китай #трамп #весь мир

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