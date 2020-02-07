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10:06   7 Февраля 2020
Россия

Путин подписал закон, который обяжет разведенного родителя обеспечивать жилье ребенку

Путин подписал закон, который обяжет разведенного родителя обеспечивать жилье ребенку

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит поправку к Семейному кодексу и обязывает родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, оплачивать жилье несовершеннолетнего.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в открытом доступе. 

Так, теперь суд может обязать родителей оплачивать дополнительные расходы на ребенка, связанные  с предоставлением жилого помещения. Раньше же выплаты могли касаться лечения или реабилитации ребенка.

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Автор: Галина Кандинская
#семейный кодекс

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