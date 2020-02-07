Путин подписал закон, который обяжет разведенного родителя обеспечивать жилье ребенку

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит поправку к Семейному кодексу и обязывает родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, оплачивать жилье несовершеннолетнего.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в открытом доступе.

Так, теперь суд может обязать родителей оплачивать дополнительные расходы на ребенка, связанные с предоставлением жилого помещения. Раньше же выплаты могли касаться лечения или реабилитации ребенка.