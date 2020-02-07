Абэ считает, что мирный договор должен быть обоюдовыгодным для РФ и Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости выстраивать отношения дружбы и взаимного доверия между Токио и Москвой.

Россия и Япония должны последовательно, шаг за шагом вырабатывать решение проблемы мирного договора, которое стало бы приемлемым для народов наших стран. Об этом Абэ заявил в пятницу на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий». Слова японского премьер-министра приводит агентство ТАСС, отмечая, что «северными территориями» в Японии называют российские Южно-Курильские острова.

«Для того, чтобы найти такое решение, которое бы устраивало обе стороны, мы будем шаг за шагом продвигать переговорный процесс», — подчеркнул он.

Для этого, по словам премьер-министра, нужно не только добиваться взаимопонимания между нашими народами и выстраивать отношения взаимного доверия, но и продолжать развивать совместную российско-японскую хозяйственно-экономическую деятельность на южной части Курильских островов.

Помимо главы японского правительства в митинге участие принял министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который со своей стороны пообещал приложить максимум усилий по продвижению переговоров о разрешении территориального спора и по заключению мирного договора с РФ.

«Общенациональном митинге за возвращение северных территорий» уже третий год подряд проводится в Японии без использования формулировки «острова, незаконно оккупированные Россией», от которой японское правительство отказалось, чтобы не наносить вреда переговорному процессу с Москвой. Однако все выступления на митинге, в том числе и выступление премьер-министра Синдзо Абэ, проходили на фоне огромного транспаранта с надписью «Верните северные территории».

Напомним, территориальный спор из-за южной части Курильских островов – Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов – между Россией и Японией продолжается более семи десятилетий. После окончания Второй Мировой войны весь Курильский архипелаг был включен в состав СССР. При этом между СССР и Японией (воевавшей на стороне гитлеровской Германии) не было заключено мирного договора по итогам Второй Мирровой войны. МИД России неоднократно подчеркивал неоспоримость российского суверенитета, имеющего соответствующее международно-правовое оформление, над данными территориями.