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 Лавров назвал поведение США оскорбительным для всех стран Латинской Америки

Лавров назвал поведение США оскорбительным для всех стран Латинской Америки
9:34   7 Февраля 2020
Весь мир

Лавров назвал поведение США оскорбительным для всех стран Латинской Америки

Лавров назвал поведение США оскорбительным для всех стран Латинской Америки

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Мехико, заявил, что позиция США, которые придерживаются доктрины Монро,  оскорбительна для всех стран Латинской Америки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не стесняясь, американские официальные лица заявляют, что Вашингтон привержен доктрине Монро. Если латиноамериканские страны чувствуют себя комфортно при такой опеке, это ваше суверенное право. Я считаю, что это оскорбительно для всех стран Латинской Америки, какую бы позицию они ни занимали по Венесуэле или любой другой международной проблеме», — заявил дипломат.

Лавров также отметил, что «американские коллеги одержимы идеей диктата» в Латинской Америке, а с такой позицией «далеко не уедешь». Российский министр призвал участников конференции к работе в многостороннем формате и отказу от однополярного мира.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #латинская америка

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