Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер РФ Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы. Об этом заявил запред Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Гордеев получит мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика и станет вице-спикером палаты, уточнил Неверов. По его словам, заявление Кулика уже написано, вопрос о сложении его полномочий рассмотрят 10 февраля на Совете Думы, а на следующий день — на заседании.

«Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Госдумы. Освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году», — уточнил Сергей Неверов.

По словам Неверова, Гордеев является учеником Кулика, в перспективе его видят заместителем председателя Госдумы.