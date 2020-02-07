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9:27   7 Февраля 2020
Россия

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер РФ Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы. Об этом заявил запред Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.  

Гордеев получит мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика и станет вице-спикером палаты, уточнил Неверов. По его словам, заявление Кулика уже написано, вопрос о сложении его полномочий рассмотрят 10 февраля на Совете Думы, а на следующий день — на заседании. 

«Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Госдумы. Освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году», — уточнил Сергей Неверов. 

По словам Неверова, Гордеев является учеником Кулика, в перспективе его видят заместителем председателя Госдумы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #госдума рф

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