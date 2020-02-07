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9:00   7 Февраля 2020
Весь мир

Небензя заметил, что Запад созывает СБ ООН по Сирии после нависшей над террористами угрозы

Небензя заметил, что Запад созывает СБ ООН по Сирии после нависшей над террористами угрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя заметил, что Запад созывает Совет Безопасности ООН по Сирии каждый раз, когда над террористами нависает серьезная угроза. Об этом он заявил в ходе своего выступления в СБ ООН.

Обсуждение ситуации на северо-западе Сирии состоялось в Совбезе ООН по запросу США, Великобритании и Франции. Небензя отметил, что у каждого подобного заседания похожий почерк. 

«Они по странному стечению обстоятельств собираются всякий раз именно в тот момент, когда террористы в Сирии оказываются под угрозой, а сирийское правительство восстанавливает контроль над своей национальной территорией», — отметил постпред. 

Небензя заметил, что Запад созывает СБ ООН по Сирии после нависшей над террористами угрозы

Василий Небензя напомнил, что речь идет о суверенной территории Сирии и о тех боевиках, которые признаны террористами в СБ ООН, и бороться с ними должно правительство любой страны. Ряд западных представителей обвинили Россию и власти Сирии в неизбирательных ударах, в том числе по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению в Идлибе. В ответ на это Небензя заявил, что военные акции России в Идлибе носят пропорциональный и избирательный характер.

«В декабре 2019 и начале января 2020 года погибли 42 мирных жителя, из них пять детей. 92 человека пострадали, из них 30 детей. В основном это происходит в провинции Алеппо. За первые две недели января отмечено свыше одной тысячи нападений. Счет убитым и раненым среди мирных жителей и сирийских военнослужащих пошел на сотни», — привел статистику постпред РФ при ООН.

Небензя добавил, что серьезный материальный ущерб нанесен нефтегазовому комплексу Сирии, в частности, в окрестностях провинции Хомс. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #политика #весь мир #сб оон #небензя

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