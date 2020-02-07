Япония хочет расширять деятельность на Курилах совместно с РФ

Япония хочет расширять деятельность на Курилах совместно с Россией. Об этом глава МИД страны Мотэги Тосимицу заявил на «Съезде за возвращение северных территорий».

По словам Тосимицу, он ведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым для того, чтобы найти решение, устраивающее Москву и Токио.

«В 2019 году нам удалось осуществить пилотные проекты в области туризма и переработки мусора. В этом году мы намерены расширить отрасли и еще более активизировать осуществление проектов. Правительство и впредь будет вести диалог с РФ для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — цитирует главу МИД Японии РИА Новости.

7 февраля в Японии ежегодно отмечается так называемый День северных территорий в часть годовщины подписания с Россией Симодского трактата 1855 года. Согласно документу, Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.