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8:10   7 Февраля 2020
Россия

Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу

Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу. Каракас станет последним пунктом в рамках делового турне по странам Латинской Америки. В последний раз Лавров посещал Венесуэлу в 2011 году, отмечает ТАСС.

В аэропорту Каракаса российскую делегацию вместе с главой МИД РФ встречал его венесуэльский коллега Хорхе Арреаса. В течение дня Сергей Лавров проведет переговоры с президентом страны Николасом Мадуро. Кроме того, на пятницу, 7 февраля, у российского министра запланирована встреча с вице-президентом республики Дельси Родригес. 

Ранее СМИ насписали, что Россия и Венесуэла планируют провести совместные военные учения. Эти данные опроверг глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #лавров #политика #мид рф #венесуэла

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