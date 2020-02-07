Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу. Каракас станет последним пунктом в рамках делового турне по странам Латинской Америки. В последний раз Лавров посещал Венесуэлу в 2011 году, отмечает ТАСС.

В аэропорту Каракаса российскую делегацию вместе с главой МИД РФ встречал его венесуэльский коллега Хорхе Арреаса. В течение дня Сергей Лавров проведет переговоры с президентом страны Николасом Мадуро. Кроме того, на пятницу, 7 февраля, у российского министра запланирована встреча с вице-президентом республики Дельси Родригес.

Ранее СМИ насписали, что Россия и Венесуэла планируют провести совместные военные учения. Эти данные опроверг глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.