Избежавший израильских ракет самолет приземлился на российской авиабазе «Хмеймим»
Пассажирский авиалайнер, который чуть не попал под обстрел Израиля под Дамаском, приземлился на российской авиабазе «Хмеймим». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, в момент атаки израильских истребителей в районе аэропорта Дамаск пассажирский лайнер Airbus-320 шел на посадку. На борту самолета, выполнявшего рейс Тегеран — Дамаск, находились 172 пассажира.
Конашенков отметил, что пассажирский самолет чуть не оказался в зоне зенитного ракетно-артиллерийского огня. По его словам, благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести авиалайнер из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить на ближайшем запасном аэродроме - на российской авиабазе «Хмеймим».