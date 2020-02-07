Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу

Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу

 Ведущую «Ревизорро» не пустили с проверкой в ресторан и заперли на кухне

Ведущую «Ревизорро» не пустили с проверкой в ресторан и заперли на кухне

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке
Япония хочет расширять деятельность на Курилах совместно с РФ

Япония хочет расширять деятельность на Курилах совместно с РФ

 Сирийская армия вошла в город Серакиб

Сирийская армия вошла в город Серакиб
Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу

Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу

 Ведущую «Ревизорро» не пустили с проверкой в ресторан и заперли на кухне

Ведущую «Ревизорро» не пустили с проверкой в ресторан и заперли на кухне

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке
Япония хочет расширять деятельность на Курилах совместно с РФ

Япония хочет расширять деятельность на Курилах совместно с РФ

 Сирийская армия вошла в город Серакиб

Сирийская армия вошла в город Серакиб
7:02   7 Февраля 2020
Весь мир

Избежавший израильских ракет самолет приземлился на российской авиабазе «Хмеймим»

Избежавший израильских ракет самолет приземлился на российской авиабазе «Хмеймим»

Пассажирский авиалайнер, который чуть не попал под обстрел Израиля под Дамаском, приземлился на российской авиабазе «Хмеймим». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в момент атаки израильских истребителей в районе аэропорта Дамаск пассажирский лайнер Airbus-320 шел на посадку. На борту самолета, выполнявшего рейс Тегеран — Дамаск, находились 172 пассажира.

Конашенков отметил, что пассажирский самолет чуть не оказался в зоне зенитного ракетно-артиллерийского огня. По его словам, благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести авиалайнер из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить на ближайшем запасном аэродроме - на российской авиабазе «Хмеймим».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #израиль #хмеймим

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...