Сирийская армия вошла в город Серакиб

Турция потребовала вывода войск Сирии за пределы идлибской зоны деэскалации. Сирийская армия вошла в Серакиб. Об этом сообщается в сводке ФАН на 07:00 пятницы.

Сирийская арабская армия (САА) за прошедший день обстреляли позиции боевиков на западе провинция Хама, нанесли удары по боевикам к северу от Алеппо, и вступили в бой с террористами в районе Аль-Каларии. Сирийские военные также нанесли авиаудары в провинции Идлиб и вошли в город Серакиб.

Турция выдвинула Дамаску ультиматум по Идлибу. По информации агентства Al Khabour, протурецкие формирования нанесли удары по позициям САА в районе Рас аль-Айна в провинции Хасака. Сообщается о гибели двух военных и шестерых бойцов САА.

В свою очередь боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» подбили танк сирийской армии в районе Аль-Эйса, вытеснили сирийских военных из Куратайна в Идлибе. Также он объявили о начале новой операции против САА в провинции Идлиб.