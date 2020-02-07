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 Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb
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Избежавший израильских ракет самолет приземлился на российской авиабазе «Хмеймим»

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 Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb
6:51   7 Февраля 2020
Весь мир

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту спутники связи британской компании OneWeb. Об этом сообщает «Роскосмос».

В сообщении госкорпорации в Twitter говорится, что получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи OneWeb от разгонного блока «Фрегат». Все спутники выведены на целевые орбиты.

Ракета «Союз» стартовала в 00:42 с 31-й площадки космодрома Байконур. Разгонный блок с аппаратами отделился от третьей ступени «Союза» на суборбитальной траектории..

Спутники были выведены на а целевую круговую орбиту высотой 450 километров благодаря включению двух двигателей разгонного блока «Фрегат». Аппараты отделились от него  парами, а также группами по четыре спутника.

 

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Автор: Олег Королев
#союз-2.1б #oneweb

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