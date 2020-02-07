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Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

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Избежавший израильских ракет самолет приземлился на российской авиабазе «Хмеймим»

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6:22   7 Февраля 2020
Весь мир

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии выросло втрое

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии выросло втрое

Число зараженных новым коронавирусом на круизном корабле близ берегов Японии возросло втрое, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные Минздрава Японии.

Ранее сообщалось о 20 заболевших. Этот показатель вырос за сутки до 61.

Круизное судно Diamond Princess находится на рейде с понедельника у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно покинуло гавань 20 января и следовало маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава, и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму.

Позже выяснилось, что один из сходивших в Гонконге пассажиров, 80-летний мужчина, заразился новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Японские власти задержали судно на рейде и начали проводить обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

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Автор: Олег Королев
#япония #коронавирус

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