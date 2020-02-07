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Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

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Избежавший израильских ракет самолет приземлился на российской авиабазе «Хмеймим»

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5:39   7 Февраля 2020
Весь мир

США пригрозили России последствиями за поддержку Венесуэлы

США пригрозили России последствиями за поддержку Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что в России «скоро узнают», что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.

Американский дипломат напомнил о заявлениях нескольких представителей Белого дома о том, что продолжающаяся Москвой поддержка Мадуро «больше не будет бесплатной». По словам Абрамса, продолжающие извлекать «выгоду от Мадуро или поддерживать его» другие страны должны учесть это предостережение.

«Вы увидите шаги в предстоящие недели, которые продемонстрируют серьезность наших намерений по Венесуэле»,  — заявил Абрамс.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении «Роснефти».

Абрас не уточнил, идет ли речь о введении санкций против «Роснефти». При этом он заявил, что американские представители ранее уже отмечали «растущую роль» компании.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #санкции сша

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