США пригрозили России последствиями за поддержку Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что в России «скоро узнают», что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.

Американский дипломат напомнил о заявлениях нескольких представителей Белого дома о том, что продолжающаяся Москвой поддержка Мадуро «больше не будет бесплатной». По словам Абрамса, продолжающие извлекать «выгоду от Мадуро или поддерживать его» другие страны должны учесть это предостережение.

«Вы увидите шаги в предстоящие недели, которые продемонстрируют серьезность наших намерений по Венесуэле», — заявил Абрамс.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении «Роснефти».

Абрас не уточнил, идет ли речь о введении санкций против «Роснефти». При этом он заявил, что американские представители ранее уже отмечали «растущую роль» компании.