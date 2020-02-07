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Первый случай заражения итальянца новым коронавирусом выявлен в Риме

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5:05   7 Февраля 2020
Весь мир

Первый случай заражения итальянца новым коронавирусом выявлен в Риме

Первый случай заражения итальянца новым коронавирусом выявлен в Риме

Первый случай заражения итальянца новым типом коронавируса выявлен в Риме. Об этом сообщил Высший институт здравоохранения Италии (Iss).

Институт уведомил об этом членов специальной рабочей группы по коронавирусу Минздрава Италиии. Речь идет об одном из 56 граждан Италии, которые прибыли в понедельник на военном самолете на родину из Уханя. Итальянцев поместили на карантин в военном городке Чеккиньола.

В четверг стало известно, что взрослый мужчина из числа прибывших из Уханя был доставлен медиками в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani. Премьер Италии Джузеппе Конте подтвердил, что проводится проверка в связи с возможным заражением коронавирусом.

На прошлой неделе в Италии было выявлено заражение коронавирусом у двух пожилых туристов из Китая. Сейчас они проходят лечение в Lazzaro Spallanzani.

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Автор: Олег Королев
#италия #коронавирус

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