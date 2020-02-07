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 Трамп заявил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды»*

Трамп заявил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды»*
4:51   7 Февраля 2020
Весь мир

Трамп заявил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды»*

Трамп заявил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды»*

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США уничтожили одного из главарей «Аль-Каиды»* Касима ар-Рими во время контртеррористической операции в Йемене.

В заявлении говорится, что по указанию Трампа США провели операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим ар-Рими, основатель и лидер «Аль-Каиды»* на Аравийском полуострове.

Трамп заявил, что ликвидация главаря наносит удар по террористической группировке и приближает к «искоренению угроз» для нацбезопасности США.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон продолжит защищать американских граждан, выслеживая и уничтожая террористов, стремящихся навредить Америке.

В конце октября минувшего года президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным якобы удалось «ликвидировать» главаря ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). При этом Вашингтон не смог представить доказательств, подтверждающих его успешную ликвидацию. Согласно официальной версии США, Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя с помощью пояса смертника при попытке американского спецназа захватить его в плен. Позже в Вашингтоне заявили, что останки аль-Багдади якобы были выброшены в море.

*«Аль-Каида» - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#трамп #аль-каида

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